online يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد لايف stream بث مباشر مباراة اهلي جدة واتحاد جدة كورةأونلاين رابطtab3live

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد

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معلومات عن مباراة الاهلي والاتحاد

🏆 البطولة : الدوري السعودي للمحترفين 2019 .

📺 القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

🎤 التعليق الصوتي :معلق فعد العتيبي .

⏰ تاريخ المباراة : الخميس الموافق 31-10-2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية.

🏟 ملعب المباراة : ملعب الجوهرة المشعة.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد اليوم



