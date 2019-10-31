اونلاين يلا شوت الجديد online مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد جدة tab3live بث مباشر اهلي جدة ضد الاتحاد yalla shoot تابع HD

يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر بتاريخ 31-10-2019 الدوري السعودي، مباراة جديدة تجمع بين فريق الأهلي بقريق الأتحاد ضمن مباريات الأسبوع الـ 9 من بطولة الدوري السعودي، والتي سوف تقام على ملعب الجوهرة المشعة، حيث يسعى فريق الأهلي أن يحقق نتيجة إيجابية ليعوض به الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام الحزم والتي انتهت بهدفين مقابل لا شئ، حيث يحتل فريق الألهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة برصيد 14 نقطة حصدها من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادل خلال مباراتين وخسر في مثلهما، أما عن فريق الاتحاد الذي خسر خلال مباراته أمام فريق أبها خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة من البطولة والتي انتهت بـ 3 أهداف مقابل هدف والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة ليحتل بعد هذه المباراة المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط حصدها من خلال 8 مباريات محققاً الفوز خلال 3 مباريات وخسر خلال 5 مباريات أخرى.





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الأهلي السعودي Vs الإتحاد.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلقين : فعد العتيبي + عبدالله الحربي .





موعد المباراة :

في تمام الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا .



