طقس اليوم بارد بعدة مناطق والصغرى تصل لـ11 درجة

تشهد البلاد، اليوم الخميس، طقس بارد بعدة مناطق، وسط حالة من الاستقرار، وفقا لما أعلن عنه خبراء هيئة الارصاد الجوية عن طقس اليوم ودرجات الحرارة، حيث يصبح الجو معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية، وتكون كثيفة على بعض المناطق.





وتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم:





الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 26

دمنهور 17 25

الإسكندرية 16 24

بلطيم 16 24

مطروح 16 26

السلوم 17 25

سيوة 21 27

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 25

الإسماعيلية 16 26

السويس 17 26

العريش 18 25

رفح 17 24

رأس سدر 18 30

نخل 11 25

نويبع 20 29

طابا 18 25

كاترين 08 24

الطور 17 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 18 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 15 30

أسوان 16 31

أبو سمبل 17 31

الوادي الجديد 18 31

شلاتين 23 31

أبو رماد 23 30

حلايب 25 28

رأس حدربة 24 28



