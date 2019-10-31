موعد مواجهة ميلان وسبال بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يلاقي فريق إيه سي ميلان الإيطالي، نظيره سبال، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ملعب المباراة

وتقام المباراة على ملعب سان سيرو، معقل نادي ميلان.





موعد مباراة ميلان وسبال تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، و23:00 بتوقيت مكة المباراة، و20:00 بتوقيت جرينيتش.



ويطمع ميلان ومديره الفني ستيفانو بيولي، في تحقيق حقق فوزًا على ملعب سان سيرو، لمصالحة الجماهير، نظرًا لتراجع نتائج الفريق على مدار الفترة الماضية، وحصد نقاط المباراة لتحسين ةضع الفريق بجدول ترتيب البطولة المحلية.





ويقبع ميلان في المركز الـ 13 بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، جمعها من 9 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في 5 مباريات، كان آخرها أمام روما، في واحدة من أسوء إنطلاقات الميلان في تاريخه ومنذ تأسيس الفريق العريق.





وخسر ميلان في الجولة الماضية أمام ذئاب روما بهدفين مقابل هدف وحيد، ليدخل الفريق في دوامة النتائج السيئة، إذ تفصله نقطتين عن مراكز الهبوط.





فيما يدخل فريق سبال المواجهة وهو في المركز الـ 19، قبل الأخير، بعدما حصد الفريق 7 نقاط فقط، من تسع مواجهات.





وفاز سبال في مباراتين وتعادل في واحدة، فيما خسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف، واهتزت شباكهم في ستة عشر مناسبة.





ويتطلع سبال القادم حديثاً للدوري الإيطالي من دوري الدرجة الثانية، إلي تحقق نتيجة إيجابية ضد ميلان في المباراة من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.





القناة الناقلة لمباراة ميلان وسبال