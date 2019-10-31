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برلماني أفغاني: تحقيق السلام بأفغانستان لن يتحقق إلا بمشاركة مصر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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التقى سفير مصر في كابول، هاني صلاح، بسكرتير عام مجلس النواب الأفغاني، عبدالقادر ظاظاي، حيث بحث المسئولان تطورات الأوضاع في أفغانستان، والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقد أعرب المسئول الأفغاني عن تطلُع بلاده لمواصلة الدور المصري في أفغانستان، مشدداً على أن الأمل في تحقيق السلام في بلاده لن يتحقق إلا بمشاركة أكبر عدد من الشركاء وعلى رأسهم مصر، مضيفاً أن مكانة مصر في العالم العربي والإسلامي محل تقدير من الجانب الأفغاني.

وأوضح السفير المصري أن سكرتير عام مجلس النواب قد أشار إلى أهمية تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، بالإضافة إلى تطلعهم لإيفاد مجموعة من البرلمانيين الأفغان للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال التشريعي والبرلماني، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

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مصر العلاقات بين مصر وافغانستان الاوضاع في افغانستان افغانستان

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