الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)
اسدل مساء الاربعاء، الستار عن الدورة الرابعه لمهرجان والفنون والفلكلور الافروصيني، برئاسةسهير عبدالقادر، والذي اقسم هذا العام بمحافظة اسوان.
وتضمن برناح الحفل الختامي، عروض لمجيع الفرق المشاركة، والتي تفاعل معها اهالي اسوان مع اغاني كل بلاد التراثيه والتي ابرز من خلالها اهيمه دمج الثقافات بين الشعوب.
كما قامت سهير عبد القادر، رئيسة المهرجان، بمنح كل فرقه شهادات تقدير، لجهودهم خلال ايام المهرجان، كما عبرت عن سعادتها البالغة بنجاح الدورة الرابعه للافروصيني، مؤكدة على ان اسوان تمتاز بهدوء شديد وجذبية ساعدت على تادية تقديم الفنون المختلفه باتقان ومتعه كبيرة.
تكريمات المهرجان
وكانت ادارة المهرجان كرمت كوكبة من نجوم الفن في حفل الافتتاح، وعلى راسهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان امير عيد مطرب بلاك تيما، ولبنى عبدالعزيز، وباقة من الفنانين الذين ساهمو في احياء التراث النوبي.
كما تم تكريم جراح القلب العلمي مجدي يعقوب، داخل موسسة يعقوب، والذي عبر عن سعادته البالغه لتكريمه من المهرجان في دورته الرابعه، لافتا الى ان الطب رساله ساميه ، وانه اختار اسوان تحديدا لانها بقعه غاليه من ارض مصر وتميزها بالهدوء يساعده على التقدم في مجال جراحة القلب ، وان من هذا المكان لديه القدرة على ان يقدم خدماته لجميع البشر سواء من مصر او الخارج.
وتضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".
بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.
يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.
على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.