Advertisements
Advertisements
Advertisements

الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
Advertisements
الافروصيني
الافروصيني
سعد نبيل
Advertisements

اسدل مساء الاربعاء، الستار عن الدورة الرابعه لمهرجان والفنون والفلكلور الافروصيني، برئاسةسهير عبدالقادر، والذي اقسم هذا العام بمحافظة اسوان.


وتضمن برناح الحفل الختامي، عروض لمجيع الفرق المشاركة، والتي تفاعل معها اهالي اسوان مع اغاني كل بلاد التراثيه والتي ابرز من خلالها اهيمه دمج الثقافات بين الشعوب.


كما قامت سهير عبد القادر، رئيسة المهرجان، بمنح كل فرقه شهادات تقدير، لجهودهم خلال ايام المهرجان، كما عبرت عن سعادتها البالغة بنجاح الدورة الرابعه للافروصيني، مؤكدة على ان اسوان تمتاز بهدوء شديد وجذبية ساعدت على تادية تقديم الفنون المختلفه باتقان ومتعه كبيرة.


تكريمات المهرجان


وكانت ادارة المهرجان كرمت كوكبة من نجوم الفن في حفل الافتتاح، وعلى راسهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان امير عيد مطرب بلاك تيما، ولبنى عبدالعزيز، وباقة من الفنانين الذين ساهمو في احياء التراث النوبي.


كما تم تكريم جراح القلب العلمي مجدي يعقوب، داخل موسسة يعقوب، والذي عبر عن سعادته البالغه لتكريمه من المهرجان في دورته الرابعه، لافتا الى ان الطب رساله ساميه ، وانه اختار اسوان تحديدا لانها بقعه غاليه من ارض مصر وتميزها بالهدوء يساعده على التقدم في مجال جراحة القلب ، وان من هذا المكان لديه القدرة على ان يقدم خدماته لجميع البشر سواء من مصر او الخارج.


وتضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".


بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.

على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.

الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)
الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)
الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)
الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)
الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)
الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الافروصيني

أخبار تهمك

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 6 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بحضور نائب رئيس قصور الثقافة.. الفرق المشاركة بالافروصيني تجري البروفات النهائية

فرق الإفرو صيني تتنافس بالغناء والرقص في مراكب نيلية بأسوان

وصول وزيرا الثقافة والهجرة ورانيا فريد شوقي ولبنى عبدالعزيز لمهرجان الإفروصيني بأسوان

إيناس عبدالدايم: "الثقافة تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة السياسية لمحاربه الارهاب"

وزيرا الثقافة والهجرة يكرمان لبنى عبدالعزيز ورانيا فريد شوقي بالافروصيني

الفرق المشاركة في مهرجان الأفرو صيني تنشر فنونهم بشوارع أسوان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status