الافروصيني يسدل الستار عن دوته الرابعة (صور)

اسدل مساء الاربعاء، الستار عن الدورة الرابعه لمهرجان والفنون والفلكلور الافروصيني، برئاسةسهير عبدالقادر، والذي اقسم هذا العام بمحافظة اسوان.





وتضمن برناح الحفل الختامي، عروض لمجيع الفرق المشاركة، والتي تفاعل معها اهالي اسوان مع اغاني كل بلاد التراثيه والتي ابرز من خلالها اهيمه دمج الثقافات بين الشعوب.



