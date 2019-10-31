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"الرابع سجله أوريجي".. بالتخصص ينقذ كلوب من توديع كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:24 ص
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أوريجي
أوريجي
محمد جمال
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" الرابع يسجله أوريجي" جملة أصبح من المعتاد سماعها من كل المعلقين الذي يتم إسناد لهم مهمة التعليق علي مباريات ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية، كان أول من قالها هو المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي خلال لقاء إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وتحديدا يوم 7 مايو 2019، ليصعد الريدز للنهائي ويفوز باللقب علي حساب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي بثنائية دون رد كان لمحمد صلاح هدف ولبطل دوري أبطال أوروبا " أوريجي" هدف حسم الأمور في أخر المباراة، بسبب حظ اللاعب البلجيكي الكبير في تسجيل الهدف الرابع خلال المباريات، مما جعله يشتهر بهذه الجملة التى اصبحت في معظم مبارياته.

ماذا قدم ديفوك أوريجي خلال مسيرته مع الأندية وصولا لفريق ليفربول ؟

ديفوك أوريجي صاحب ال 24 عام من فريق ليل الفرنسي للريدز عام 2014 بمبلغ مقدر ب 12 مليون جنيه إسترلينى ثم خرج معارا لفريقه ليل لمدة عام ثم خرج مرة أخرى للإعارة لفريق فولفسبورج الألماني ثم عاد للريدز مع كتيبة يورجن كلوب، الذي أبقي عليه كبديل للثلاثي الهجومي لفريقه وهم محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وبحسب موقع " ترانسفير ماركت " العالمي فأن اللاعب شارك مع ليل الفرنسي في 89 مباراة سجل خلالهم 16 هدف وصنع 6 أهداف وخلال مسيرته مع فولفسبورج الألماني شارك في 36 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3 أهداف، وخلال مواسمه مع ليفربول فقد شارك اللاعب في 111 مباراة سجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف.

ماذا قدم ديفوك أوريجي مع المنتخب البلجيكى؟

اللاعب الذي تبلغ قيمته التسويقية 20 مليون جنيه إسترلينى شارك في 27 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين منذ إنضمامه يونيو 2014.

وحقق ليفربول الفوز أمس علي فريق أرسنال ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزيه بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية إنتهت بنتيجة 5_5 ساهم فيها اوريجي بتسجيله الهدف الرابع والخامس، والغريب انه كان صاحب ركلة الجزاء الرابعه، ليظل اللاعب مرتبط بجملة المعلقين " والرابع سجله أوريجي".

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