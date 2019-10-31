الهلال بدون ثلاثة عناصر أساسية أمام الفتح

تأكد غياب ثلاثة نجوم عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بمواجهة الفريق، ضد الفتح بالجولة التاسعة من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





وقرر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، استبعاد كل من الكوري هيون سو مدافع الفريق، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو مهاجم الفريق، لرغبته في إراحتهم بعد مواجهة النصر، بديربي الرياض في الجولة السابقة للمسابقة.





كما يغيب سالم الدوسري مهاجم الفريق، بعدما شعر بحالة غثيان وبرد أبعدته عن المران الختامي وبالتالي غيابه عن المباراة.





واختتم الفريق الهلالي تدريباته مساء أمس، حيث حرص لوشيسكو على تخصيص فقرة للعرضيات والتسديد من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينهي الحصة التدريبية بمحاضرة فنية.





ويستعد الهلال السعودي، لمواجهة جديدة عندما يحل ضيفا على الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة.

ويستضيف ملعب الملك عبدالله بن جلوي، مباراة من العيار الثقيل للفريق المتأهل مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب السد القطري، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 6-5 بدور نصف نهائي البطولة.





ترتيب الفريقين بالدوري السعودي





ويحتل فريق الهلال، صدارة جدول الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، حصدهم خلال 8 جولات من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في أخرى والهزيمة في مثلها.





ويتواجد فريق الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط من خلال 8 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وتلقى هزيمة في 6 مواجهات.





موعد والقنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال بدوري المحترفين





وتقام مباراة الفتح ضد الهلال، ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس 31 أكتوبر في تمام الساعة السابعة إلا عشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ومن المقرر أن تذاع مباراة الفتح ضد الهلال، عبر قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 2، الناقل الحصري لمباريات وبطولات الدوري السعودي.



