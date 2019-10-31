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ريال مدريد يستقر على خليفة بنزيما

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:38 ص
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات حتى يكون بديلاً للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأكدت مجلة دياريو جول الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لتقديم 100 مليون يورو بالإضافة إلى التنازل عن خدمات الويلزي جاريث بيل من أجل التعاقد مع هاري كين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الويلزي جاريث بيل مستعد للرحيل عن صفوف الملكي لذلك يخطط بيريز لإدخاله في صفقة هاري كين من أجل تخفيض طلبات توتنهام.

وأوضحت الكثير من التقارير الصحيفة أن هاري كين يفكر في الرحيل عن توتنهام بسبب وضع الفريق هذا الموسم بينما يرغب توتنهام في الحصول على أكثر من 250 مليون يورو من أجل الإستغناء عن خدماته.

وذكرت تقارير صحفية منتصف هذا الشهر أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة ويستهدف اليوفي ضم أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة تايمز الإنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير لتدعيم القوة الهجومية لليوفي في الفترة القادمة.

ويأتي تفكير إدارة يوفنتوس في التعاقد مع هاري كين لتدعيم هجوم الفريق الملكي، حيث تقدم عمر الثنائي كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين واقتراب اعتزالهما بالإضافة للرحيل المحتمل لماريو ماندزوكيتش خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي توتنهام اشترط الحصول على 250 مليون استرليني للموافقة على بيع هاري كين.

يذكر ان نادي يوفنتوس ليس الوحيد فقط المهتم بالتعاقد مع هاري كين بل يعد اللاعب أحد الأهداف الرئيسية لنادي ريال مدريد والذي يستهدف التعاقد معه أيضًا خلال الميركاتو القادم كما يهتم أيضًا ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد بالحصول على خدمات كين في الفترة القادمة.

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