مصرع طفلة بـ"الحبة القاتلة" في المنيا



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغا مأمور مركز ملويخ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول "ف. ه" 14 سنة طفلة، مصابة بحالة قئ وارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وتبين أنها تناولت قرص الغلة السام ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها.



على الفور شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بإشراف العميد عصام ابو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا وقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز لكشف غموض الواقعة.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإبلاغ النيابة العامة والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة



وعلى جانب اخر تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم من ضبط ثلاث اشخاص قاموا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع خطب الحقائب والهواتف المحمولة من المارة بالطرق العامة بدائرة قسم المنيا.



حيث تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة الي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام ثلاث اشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المارة بالطرق مستخدمين في ذلك دراجة نارية بدون لوحات معدنية حمراء اللون.



وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط كلًا من "محمد رمضان احمد راضي" ٢٧ عامًا عاطل، سبق اتهامه في عدد ٥ قضايا - " ياسر مرزوق محمد عثمان" ٢٣ عامًا عاطل، وسبق اتهامه في عدد ٣ قضايا - " محمد فضل سعد شاكر" ٢٢ عامًا عاطل.



لقيت طفلة مصرعها بعد تناولها قرص الغلة السام في ظروف غامضة باحدي قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقلها للمستشفي العام، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.