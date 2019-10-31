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يرصد إليكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن المطرب أحمد جمال

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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ولد الفنان أحمد جمال بمحافظة الغربية بمدينة طنطا .

اكتشف والد ووالدة الفنان أحمد جمال موهبته وهو في الرابعة من عمره ، وقاموا بدعمه ومساندته على تنمية موهبته الغنائية.

كان أحمد جمال يحب حفظ المقطوعات الغنائية وإعادتها عدة مرات ، ولاحظ والده ذلك حين غنى احمد قصيدة للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

إلتحق الفنان أحمد جمال بمعهد الموسيقى العربية وظل يدرس به لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى اهتمامه بتعليمه وعدم إهماله له.


أنهى احمد جمال دراسته من المعهد حاصلآ على المركز الأول رغم صغر عمره بين زملائه.

حصل الفنان على عدة ألقاب متميزة منها سيد الغناء العربي ، سلطان.

شارك الفنان أحمد جمال لمدة سنتين في كورال الأوبرا للأطفال .

كان احمد جمال عاشقآ للصيدلة ، ولقبه جده بلقب الدكتور ، والتحق بالفعل بكلية الصيدلة جامعة طنطا.

التحق احمد ببرنامج دعم المواهب الغنائية " أرب أيدول " ونال إعجاب لجنة التحكيم .

نال احمد جمال دعم من عدة فنانين كبار منهم محمد منير ، أنغام ، صابر الرباه، تامر حسني ، احمد السقا ، احمد حلمي ، نادية مصطفى ، محمود العسيلي ، نسمة محجوب ، نصير شمة ، روجينا ، اشرف زكي ، خالد سلين ، رامي جمال ، مي كساب ، احمد سعد ، شذى ، منى زكي ، احمد بدير ، كارمن سليمان ، أمال ماهر ، والموزع خالد عز.

نال احمد جمال في مدة قصيرة حب الملايين من الناس واصبح له جمهور يمثل لهم فنان غالي واخ وليس مطرب فقط.

قرر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل إنتساب احمد جمال لنقابة الموسيقيين ، بعدما شرف مصر وأهلها بما قدمه في ارب ايدول.

حصل أحمد جمال على درع تكريم من مصطفى كامل ، وقلادة تميز من النقابة.

قدم الفنان أحمد جمال العديد من الألبومات والاغاني الخاصة به منها يفتح الله ، اختنقت ، لو تعبان من الحياة ، وحشني جدآ ، البنت دي ، مين هي مصر ، قسمة ونصيب ، معاك ، كل واحد فينا ، جئت اليك ، هنحب مين غيرها ، يا ليالي ، انسان جديد ، بسم الله ، اجيال ، اضحكي ، يلا نعيش ، عزوبية ، لو سمحتي ، مش كتير ، بطلنا اللي يعطلنا ، دير بالك ، أخر ميعاد ، خط الحياة ، اللي يقولك بحبك ، تحيا مصر ،حكاية كبيرة ، نفس الايد ، مين يمدحك ، قوم اختار حياتك ، نشيد العاشقين ، على الله ، توكلنا على الله​ ، انت اقوي ، قد اللي قولناة ، علي المزيكا ، تكبيرات العيد ، كل صلواتي ، حي على الصلاة ، مدد ، يارب ، افتح قلبك للقرآن ، والناس نايمين ، كفايه اقول محمد ، استرني ، ليلة القدر ، النسيان.
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الكلمات المفتاحية

احمد جمال

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