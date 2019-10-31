موعد مباراة ليفربول المقبلة بالريميرليج بعد التأهل بكأس الرابطة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، في التأهل لدور الثمانية لكأس الرابطة الإنجليزية، على حساب أرسنال، في مباراة ماراثونية إنتهت بركلات الترجيح.





وحسم ليفربول اللقاء لصالحه عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 5-5 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وسجل اوريجي هدفين لفريق ليفربول في المباراة، بينما أحرز كل من ميلنر وتشامبلرين هدفا وحيدا وجاء الهدف المتبقي عن طريق موستافي مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه.





بينما أحرز مارتينيلي هدفين لصالح فريق أرسنال، وسجل ويلوك هدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وجاء الهدف الرابع عن طريق متليند نيلس، والهدف الوحيد المتبقي عن طريق توريرا.





وتأهل فريق ليفربول إلى دور الربع نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية منتظرا قرعة هذا الدور صباح اليوم الخميس.





موعد مباراة ليفربول المقبلة بالدوري الإنجليزي

وينتظر ليفربول مواجهة صعبة أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في سباق الدوري الإنجليزي، والذي يتصدر ترتيبه برصيد 28 نقطة.





وستشهد مباراة ليفربول وأستون فيلا، صراعا مصريا بين محمد صلاح MOHAMED SALAH نجم الريدز، ضد محمود حسن تريزيجه MAHMOUD TEREZAGEH لاعب أستون فيلا.





وكان أستون فيلا، حقق فوزا هاما على وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء أمس بدور الستة عشر لمسابقة الرابطة الإنجليزية.



