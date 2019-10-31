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تاريخ مواجهات ديربي جدة بين الاهلى ضد الاتحاد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
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الاهلى ضد الاتحاد
الاهلى ضد الاتحاد
كتب: علي ماهر حلمى
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يلتقي اليوم الأربعاء نادي أهلي جدة نظيره نادي اتحاد جدة في ديربي مدينة جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دروي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) الدولي بمدينة جدة ويستعرض موقع الفجر الرياضي تاريخ مواجهات الفريقين الأهلي أمام الاتحاد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


تعرف علي تاريخ مواجهات الأهلى ضد الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين
‏لعب الفريقان أهلي جدة أمام نظيره فريق اتحاد جدة 22 مرة في الدوري السعودي للمحترفين حقق النادي الأهلي الفوز في 9 مباريات بينما حقق نادي اتحاد جدة الفوز في 6 مباريات وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين 7 مرات، لم يفز ‎الاتحاد في آخر 14 مباراة لعبها أمام ‎الأهلي في دوري المحترفين السعودي حيث خسر نادي الاتحاد في تسعة مباريات مرات أمام ‎الأهلي في عصر الاحتراف، لكن الأكثر كان من ‎النصر محليًا 11⃣ مرة، ومن ‎الهلال عشرة مرات، يذكر أن ‏الأهلي خسر المباراة الأولى أمام الحزم للمدرب العائد من جديد السويسري جروس، المدرب جروس أثناء قيادته للأهلي خسر مرة واحدة فقط في مباراتين متتاليتين، خلال 74 مباراة سابقة، حارس أهلي جدة ‏ياسر المسيليم هو اللاعب الوحيد المتواجد من تشكيل 2012، والذي خسر أخر مباراة ديربي أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.


تعرف علي موعد ديربي جدة بين الاهلى ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين
ومن المقرر أن تقام مباراة ديربي جدة بين نادي أهلي جدة و نظيره نادي اتحاد جدة اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) الدولي بمدينة جدة.


تعرف على موقف الأهلى ضد الاتحاد في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل نادي أهلي جدة مباراة الديربي وهو في المركز الرابع برصيد 14 نقطة بينما يدخل نادي اتحاد جدة المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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