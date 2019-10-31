Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسين الشحات: رفضت عروض أوروبية بسبب وعد الخطيب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:18 ص
Advertisements
حسين الشحات
حسين الشحات
السيد علي
Advertisements
عاد حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للحديث عن كواليس الفوز على الزمالك في السوبر المحلي.


وصرح حسين الشحات عبر فضائية "الأهلي" ببرنامج "السهرة مع": " المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر مدرب محترم ولديه شخصية وصاحب فكر ويحب يعمل كل شىء، ويحب التحرك من كل اللاعبين في الملعب، لا يريد مننا أن نقف في الملعب أن يكون هناك تحرك من كل اللاعبين وهذا فرق معنا".


وتابع نجم الأهلي: "كانوا يقولون إن صفقة انتقالي للأهلي تمت مقابل50 مليون جنية وكنت أضحك، محمد بركات في المنتخب يقول لي أنت يا أبو 160 مليون".


وتحدث الشحات لأول مرة على مراوغته الشهيرة لحمدي النقاز لاعب الزمالك في مواجهة كأس السوبر : "محمد الشناوي شاهدني متواجد في هذه المساحة بمفردي فأرسل الكرة، توقعت أن أسبق النقاز بسبب السرعة، وترقصيتي للنقاز دائمًا ما أقوم بها في المران".


وأردف الشحات : "النقاز لاعب كبير ولا أحد يختلف على ذلك، ولم يتوقع أنني سأمر منه بهذا الشكل، فعلتها من قبل مع عبد الله جمعة في مباراة أمام الزمالك ولكن الكرة خبطت في رأسه قبل أن تذهب في اتجاهي بعد ذلك".


وأكمل: "بعد كأس العالم للأندية تلقيت عروض بمبالغ كبيرة لي ولنادي العين، كانت أندية مصرية وسعودية وأوروبية، وإدارة العين تحدثت معي ولكن أعطيت كلمة لمحمود الخطيب ولايليق أن أتراجع عنها، بالنسبة لي لا يفرق معي الأموال سأعود لبلدي وسألعب في أكبر أندية العالم".


وواصل حديثه : "كنت أتمنى أن ألعب مع محمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات".


وإستطرد : "لاعبو الأهلي تعهدوا على الفوز بكل بطولة يشارك فيها الأهلي وأهم شىء دوري أبطال إفريقيا، وما قدمته مع الأهلي لم يصل لنصف مستوايا".


وأنهي الشحات تصريحاته، متذكراً مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، عندما كان في صفوف العين الإماراتي : "لا أعلم كيف أنقذ سيرجيو راموس هدفي من على خط المرمى، ومروري منه كان لحركة تعلمتها من محمد أبوتريكة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حمدي النقاز حسين الشحات تذكر اليوم الكرة الاهلي وتركي الأخهلي

أخبار تهمك

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 6 ساعات

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 7 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 10 ساعات

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حسين الشحات يقبل هدية مدافع الوحدة ويصنع الهدف الأول للعين 1-3 | تعليق فهد العتيبي

حسين الشحات يضيع ركلة جزاء للعين أمام الوحدة | تعليق فهد العتيبي - كأس السوبر الإماراتي

أول تعليق من النقاز بعد تتويج الزمالك بالسوبر المصري السعودي

عاجل.. تعليق ناري من الأهلي على التعاقد مع الشحات

أول تعليق من حمدي النقاز بعد أزمة سيارته

تشكيل ناري متوقع للأهلي أمام إنبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status