حسين الشحات: رفضت عروض أوروبية بسبب وعد الخطيب

عاد حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للحديث عن كواليس الفوز على الزمالك في السوبر المحلي.









وصرح حسين الشحات عبر فضائية "الأهلي" ببرنامج "السهرة مع": " المدير الفني للأهلي، رينيه فايلر مدرب محترم ولديه شخصية وصاحب فكر ويحب يعمل كل شىء، ويحب التحرك من كل اللاعبين في الملعب، لا يريد مننا أن نقف في الملعب أن يكون هناك تحرك من كل اللاعبين وهذا فرق معنا".









وتابع نجم الأهلي: "كانوا يقولون إن صفقة انتقالي للأهلي تمت مقابل50 مليون جنية وكنت أضحك، محمد بركات في المنتخب يقول لي أنت يا أبو 160 مليون".









وتحدث الشحات لأول مرة على مراوغته الشهيرة لحمدي النقاز لاعب الزمالك في مواجهة كأس السوبر : "محمد الشناوي شاهدني متواجد في هذه المساحة بمفردي فأرسل الكرة، توقعت أن أسبق النقاز بسبب السرعة، وترقصيتي للنقاز دائمًا ما أقوم بها في المران".









وأردف الشحات : "النقاز لاعب كبير ولا أحد يختلف على ذلك، ولم يتوقع أنني سأمر منه بهذا الشكل، فعلتها من قبل مع عبد الله جمعة في مباراة أمام الزمالك ولكن الكرة خبطت في رأسه قبل أن تذهب في اتجاهي بعد ذلك".









وأكمل: "بعد كأس العالم للأندية تلقيت عروض بمبالغ كبيرة لي ولنادي العين، كانت أندية مصرية وسعودية وأوروبية، وإدارة العين تحدثت معي ولكن أعطيت كلمة لمحمود الخطيب ولايليق أن أتراجع عنها، بالنسبة لي لا يفرق معي الأموال سأعود لبلدي وسألعب في أكبر أندية العالم".









وواصل حديثه : "كنت أتمنى أن ألعب مع محمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات".









وإستطرد : "لاعبو الأهلي تعهدوا على الفوز بكل بطولة يشارك فيها الأهلي وأهم شىء دوري أبطال إفريقيا، وما قدمته مع الأهلي لم يصل لنصف مستوايا".







