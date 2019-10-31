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رفع 2253 مخالفة اشغالات طريق من شوارع الجيزة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة.

وتم رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز القطاع.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وقائد شرطة المرافق، وضباط القطاع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والأمن المركزي، عن ضبط 876 كرسي، 62 إستاند، 55 ميزان، 47 قلب شيشة، 15 غرزة شاي، 122 طقطوقة، 28 ثلاجة، 2 حلة ونش، 98 ترابيزة، 16 تروللي، 15 فرش خردوات، 156 أوتاد حديدية، 17 إسطوانة غاز، 20 عربة متنوعة، 17 برويطة، 47 شمسية، 5 لوح صاج، 12 تروسيكل، 56 محضر إشغال طريق، 30 محضر تنظيم، 90 سيخ حديد، 25 لوح خشب، 3 وجاء فحم، 8 كرتونة مياة معدنية، ديب فليزر، 12 زجاجة مياة، عربة كارو، 2 كوريك، وبلغ الإجمالي 2253 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.


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