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موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد اليوم الخميس 31/10/2019 في ديربي جدة.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد مجانا KSA

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:16 ص
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اهلي جدة والاتحاد
اهلي جدة والاتحاد
أميرة فطيم
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يستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد، مساء اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خيبات الجولة الماضية، حيث تلقى الأهلي بقيادة السويسري كريستيان جروس هزيمة قاسية في أخر مواجهة له أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، فيما خسر الاتحاد بقيادة المدرب الوطني محمد العبدلي، أمام فريق أبها بهدفين لهدف.


ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب دوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة حصدهم من 8 مباريات، فاز في 4 مواجهات، وتعادل في إثنتين، والخسارة في مثلهما.


فيما يتواجد فريق الاتحاد في المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 3 مباريات، وهزم في 5 آخرين.


موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشتعلة، مساء اليوم الجمعة، وتنطلق مباراة الأهلي مع ضيفه الاتحاد، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2019 – 2020.


الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الاتحاد:-
يدخل الأهلي اللقاء مكتمل العناصر، ولن يفقد لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.


ومن المتوقع أن يدفع كريستيان جروس المدير الفني لأهلي، بمحمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه عبدالباسط هندي، ومحمد الخبراني، وحسون، ولوكاس ليما، وأمامهم حسين المقهوي وألفيس ساريتش في وسط الميدان، ويقود خط هجوم الراقي عمر السومة.


حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: عبدالله حسون - محمد عبده خبراني - عبدالباسط هندي - لوكاس ليما
خط الوسط: حسين المقهوي - ألفيس ساريتش
خط الوسط الهجومي: عبدالفتاح عسيري - دجانيني تافاريس - يوسف البلايلي
خط الهجوم: عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الأهلي:-
لن يغيب عن صفوف الاتحاد لأي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.

سيبدأ، المدرب الوطني محمد العبدلي، بفواز القرني في حراسة المرمى، وأمامه منصور الحربي، عبد المحسن فلاته، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، وسيدفع بكارلوس فيلانويفا - كريم الأحمدي في قلب الميدان، وسيقود خط الهجوم رومارينيو.


حراسة المرمى: فواز القرني
خط الدفاع: منصور الحربي - عبد المحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد
خط الوسط: كارلوس فيلانويفا - كريم الأحمدي
خط الوسط الهجومي: إيمليانو فيشيو - كارلوس فيلانويفا- عبدالعزيز البيشي
خط الهجوم: رومارينيو
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