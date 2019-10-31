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العربيه الجديده.. ما هي الطرق المسموح بسير السيارة الكهربائية فيها ؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:14 ص
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العربيه الجديده
العربيه الجديده
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أعلنت وزارة الانتاج الحربى، أن العربيه الجديده الكهربائية من المقرر أن تستخدم فى قرى سياحية وكمباوندات، نافية ما يتردد عن أى أسعار متداولة لـ العربيه الجديده الكهربائية  E-MOTION والتى تم الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية والتى سوف يتم تصنيعها فى مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن أسعار العربيه الجديده خلال الفترة القادمة.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن العربيه الجديده، التى سوف يتم قيادتها فى الشارع سوف يكشف عنها فى الفترة القادمة.

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ما يتم تداوله من أسعار عن العربيه الجديده هو محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهه من شركات صينية استغلال احتفالية أمس للترويج عن منتجهم.

كما قامت الصفحات التى تنشر هذه الأخبار باستخدام صورة العربيه الجديده من حفل الوزارة والتى تحمل اسم E-MOTION وهو الاسم التجارى المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربى وشركة IMUT.


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