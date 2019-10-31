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بجوار نادي شهير.. سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو حشيش و49 ألف جنيه بأكتوبر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي عثر بحوزته على كيلو حشيش و49 ألف جنيه بجوار نادي شهير، بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور القول الأمني برئاسة الملازم أول سامح بشارة الضابط بإدارة تامين أكتوبر والقوة المرافقة، بالحي الأول بجوار نادي شهير دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، اشتبهوا في مستقلي السيارة رقم ط ص س 2149 مصر ماركة هيونداي النترا، ولدي التوجه لفحصهم حاولوا الهرب بالسيارة، اصطدمت بسيارة الشرطة بزجاج الباب الأيمن.

وتمكنت القوات بإشراف المقدم محمود بسيوني الضابط بإدارة تأمين اكتوبر، من ضبط السيارة ومستقليها وهم كل من محمد. ع.غ، 30 سنة، عامل (قائد السيارة)، محمد. م. ز، 31 سنة، سائق (مالك السيارة)، المقيمان بالإسماعيلية، أحمد. ك. ع، 25 سنة، عامل مقيم بالفيوم، وعثر بحوزتهم على 5 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، مبلغ 48900 جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسيارة لتسهيل ترويجها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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