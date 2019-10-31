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عاجل.. أمريكا ترفع السرية عن فيديو لحظة مقتل البغدادي (شاهد)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
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لحظة مقتل البغدادي
لحظة مقتل البغدادي
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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء، لحظة الغارة التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي مطلع هذا الأسبوع.

وشمل ذلك مقطع فيديو تم رفع السرية عنه، يُظهر عناصر من قوات الكوماندوز الأمريكية يدخلون المجمع الذي كان يختبئ به البغدادي.

وكان قد أعلن رئیس الولايات المتحدة الأمریكية، دونالد ترامب، رسمیًا یوم الأحد، عن مقتل زعیم تنظیم "داعش" أبو بكر البغدادي، في عملیة عسكریة نفذتھا قوات أمریكیة خاصة شمال غرب سوریا.

وقال "ترامب" في كلمة متلفزة من البیت الأبیض: "اللیلة الماضیة قدمت الولایات المتحدة الإرھابي الأول في العالم إلى العدالة.. أبوبكر البغدادي مات".

وأوضح أن "البغدادي" مات عندما تم الإمساك به في نھایة نفق وھو "ینتحب ویبكي ویصرخ"، مشیرًا إلى أنه كان برفقته "ثلاثة أطفال".

وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في مؤتمر صحفي في البنتاجون إن قوات الكوماندوز قتلت أربع نساء ورجلا واحدا في العملية بعد أن بدأوا بإطلاق النار على طائرة أمريكية كانت تشارك في الهجوم.


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