بعد ظهورها به.. وزيرة الثقافة تشيد بفيلم "ابدأ حلمك"(فيديو وصور)

أشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بالفيديو التسجيلي الذي عرض اليوم، خلال حفل تخرج 3 دفعات من ورشة أبدأ حلمك.





وظهرت "عبد الدايم" في الفيديو وهي تعزف "آلة الفلوت"، حيث أبدت إعجابها بالفكرة والتصوير والإخراج، وتضمن الفيلم مراحل تدريب شباب الدفعة الثانية .









الفيلم التسجيلي من إخراج ياسر عطية، وتصوير عادل صبري ومونتاج محمود صلاح حامد وإشراف عادل حسان مدير مسرح الشباب.









سر ظهور إيناس عبد الدايم بآلة الفلوت





بدأت الدكتورة إيناس عبد الدايم تعلقها بآلة الفلوت منذ دراستها في كونسرفتوار القاهرة، وبعد حصولها على البكالوريوس، سافرت في منحة دراسية إلى فرنسا حتى يناير عام 1990، فحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس. وخلال فترة دراستها حصلت على الدبلوم العالي في آلة الفلوت عام 1984؛ والدبلوم العالي في الأداء لآلة الفلوت عام 1985؛ والدبلوم العالي لموسيقى الحجرة بالإجماع وإشادة لجنة التحكيم عام 1986، ثم الدبلوم العالي للعزف المنفرد في موسيقى الحجرة عام 1988، ثم الدكتوراة في آلة الفلوت من المدرسة العليا للموسيقى بباريس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.









وأكدت "عبد الدايم" خلال الحفل أن اكتشاف المواهب الواعدة واستثمار قدراتها الفنية يعمل على الارتقاء بوعي المجتمع ويساهم في تشكيل وجدان الآمة باعتبار الإبداع الوسيلة الأمثل لتطوير وبناء الانسان.





وأضافت" عبد الدايم" أن الطاقة الايجابية التي انعكست على مسرح الشباب اثناء تخريج طلاب الدفعة الثانية من طلاب ورشة "أبدأ حلمك" المسرحية وتدشين تدريبات الدفعة الثالثة عبرت عن التفاؤل والاصرار على تحقيق الطموح والامنيات ونقلها الى الواقع الفعلي





و بينما عبر رئيس البيت الفني للمسرح ومدير فرقة مسرح الشباب المخرج عادل حسان عن إمتنانه الشديد لوزير الثقافة على مساندة ورشة "ابدأ حلمك" منذ ميلادها باعتبارها أحد خطط الوزارة لاكتشاف وتبني النابغين كما قدم التحية لكل من ساهم في تأهيل شباب الدفعتين الأولى والثانية ، مشيرا إلى الاستعانة بهم لتأدية أدوار في العروض القادمة للفرقة، وأبدى سعادته بالتحاق العديد منهم للدراسة في المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون.





وأضاف" حسان" أنه جاري إعداد صيغة تفاهم مع نقابة المهن التمثيلية لاعتماد الخريجين متمنيًا التوفيق لطلاب الدفعة الثالثة، و جاء ذلك في الاحتفالية التي اقيمت على المسرح العائم بالمنيل.



