بشير عبد الفتاح: تركيا تنكر جرائم مذابح الأرمن لهذا السبب



وأضاف "عبد الفتاح"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن تركيا حاليا تشكك في الرقم وتقول إنه بضع آلاف، وأن القتل البشع لم يكن ممنهجًا، وكان هذا جزء من الحرب وليس اعتداء على مدنيين، إلا أنه ثبت فيما بعد أن هذه الجرائم تمت بأوامر من الدولة.



وتابع الخبير في الشئون التركية، أن تركا تنكر هذه الجرائم لأسباب سياسية، أولها أن الاعتراف سيترتب عليه صرف تعويضات هائلة لمليون ونصف المليون شخص، كما أنه سضع تركيا أمام مسئولية أخلاقية، وسيمهد الطريق أمام مذابح الأكراد التي تقوم بها تركيا حاليا.

قال بشير عبد الفتاح، الخبير في الشئون التركية، إن الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى اتخذت قرارا خطيرا وسلبيا بالانضمام إلى دول المحور، وكانت النتيجة مدمرة، وتم تقسيم الإمبراطورية العثمانية، وخلال الحرب اتهمت الدولة العثمانية الأرمن بالولاء للأعداء، وبدأوا تهجيرهم عرايا وقتلوهم، وتم قتل نحو مليون ونصف المليون أرميني.