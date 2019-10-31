في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب

"الفجر الفني"



المذيعة الشابة المصرية رحمة خالد، أول مذيعة اولمبية بالعالم، واعتبرها الجميع أول فتاة في قائمة النساء المتميزات رغم صغر عمرها.



بدأت رحمة خالد مسيرتها في الثامنة من عمرها ، واجتهدت في التدريبات .



فازت رحمة خالد في عام 2019 ببطولة السباحة في عمر لم يتجاوز ال 13 عامآ.



حصلت رحمة خالد على أربع ميداليات ببطولة الألعاب الإقليمية ، واطلق عليها لقب " المرأة الأكثر تأثيرآ " في عام 2015 ، ثم حازت على 170 ميدالية في التنس والسباحة على مستوى العالم.





حصدت رحمة خالد على عدة ألقاب اولمبية وعالمية ووطنية في رياضتي التنس والسباحة





تخرجت رحمة خالد من معهد الفندقة والسياحة .



قدمت رحمة خالد برنامجها الصباحي الأول على قناة Dmc .



شاركت رحمة خالد في العديد من المساهمات الإيجابية والنشاطات ، وتربية الحيوانات الأليفة والتصوير بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات.



حضرت رحمة خالد العديد من الأنشطة الهادفة وتوعية التي تقام في المدارس.



أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنجازات التي سجلتها رحمة خالد.



ويرصد لكنأبرز محطات المذيعة رحمة خالد