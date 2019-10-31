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في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:34 ص
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رحمة خالد
رحمة خالد
روان هيثم محمد
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يمثل شهر أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة الحب " داون " وتعتبر رحمة خالد البطلة والمذيعة من الملهمين للشباب جيمعًا وليس فقط، شباب داون حيث بدأت رحمه في الإجتهاد والعمل المستمر لتصبح بطلة سباحة وبعد ذلك قامت بتقديم برنامج من أهم البرامج الصباحية في مصر وهو برنامج 8 الصبح على فضائية DMC.

ويرصد لكن "الفجر الفني" أبرز محطات المذيعة رحمة خالد

المذيعة الشابة المصرية رحمة خالد، أول مذيعة اولمبية بالعالم، واعتبرها الجميع أول فتاة في قائمة النساء المتميزات رغم صغر عمرها.

بدأت رحمة خالد مسيرتها في الثامنة من عمرها ، واجتهدت في التدريبات .

فازت رحمة خالد في عام 2019 ببطولة السباحة في عمر لم يتجاوز ال 13 عامآ.

حصلت رحمة خالد على أربع ميداليات ببطولة الألعاب الإقليمية ، واطلق عليها لقب " المرأة الأكثر تأثيرآ " في عام 2015 ، ثم حازت على 170 ميدالية في التنس والسباحة على مستوى العالم.


حصدت رحمة خالد على عدة ألقاب اولمبية وعالمية ووطنية في رياضتي التنس والسباحة


تخرجت رحمة خالد من معهد الفندقة والسياحة .

قدمت رحمة خالد برنامجها الصباحي الأول على قناة Dmc .

شاركت رحمة خالد في العديد من المساهمات الإيجابية والنشاطات ، وتربية الحيوانات الأليفة والتصوير بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات.

حضرت رحمة خالد العديد من الأنشطة الهادفة وتوعية التي تقام في المدارس.

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنجازات التي سجلتها رحمة خالد.
في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب
في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب
في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب
في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب
في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب
في شهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون .. رحمة خالد ملهمة الشباب
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الكلمات المفتاحية

متلازمة داون رجمة خالد bmc 8 الصبح

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