المشاط: السائح الروسى لم ينقطع عن مصر.. والظروف ملائمة لاستئناف الرحلات

أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط، على قوة العلاقات المصرية الروسية، نافية أن يكون وقف رحلات الطيران الروسى المباشر إلى المقاصد السياحية فى البحر الأحمر قضى على السياحة الروسية.





وقالت المشاط، فى مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات هامة جدا، والسائح الروسى لم ينقطع عن مصر، فهو متواجد فى البحر الأحمر وفى القاهرة".





وأكدت المشاط أن الظروف باتت ملائمة لاستئناف رحلات الطيران الروسى المباشر إلى البحر الأحمر، موضحة أن بريطانيا رفعت بالفعل حظر الطيران إلى شرم الشيخ.





وتابعت المشاط قائلة: مصر حصلت على جائزة المجلس الدولى للسياحة والسفر، للريادة وكانت جائزة تعبر عن التقدير لما استطاعت مصر تقديمه من استثمارات وإنفاق على البنية التحتية الخاصة بتوفير سبل السلامة للسائحين، الحقيقة نحن مهتمون بالسائح من كل أنحاء العالم بمن فيهم الروس بالطبع.





وكان المجلس الدولى السياحة والسفر نشر، العام الماضى، تقريرا عن السياحة فى عدد من الدول، استعرض خلاله نتائج بحث أظهر أن السياحة فى مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة فى عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً فى شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5 بالمئة، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمى البالغ 3.9 بالمئة.





ومن جهة أخرى أشادت وزيرة السياحة المصرية بانفتاح السعودية على النشاط السياحى قائلة "نبارك للملكة السعودية على الانفتاح على قطاع السياحة، فالسعودية بلد مهم فى المنطقة وانفتاحها على السياحة يسهم فى انفتاح المنطقة وينعكس بالإيجاب على دول المنطقة".





وأضافت أن استثمارات السعودية فى قطاع السياحة موجهة فى المقام الأول للعنصر البشرى ثم للبنية التحتية، منوهة بأهمية مشروع "نيوم" على البحر الأحمر الذى أعلنته السعودية قبل فترة .



