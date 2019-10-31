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موعد مباراة الهلال ضد الفتح اليوم 31/10/2019 في الدوري السعودي.. مشاهدة مباراة الهلال مجانا KSA

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
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الهلال
الهلال
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، لمواجهة جديدة بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، عندما يحل ضيفا على الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمسابقة.


ويستضيف ملعب الملك عبدالله بن جلوي، مباراة من العيار الثقيل للفريق المتأهل مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب السد القطري، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 6-5 بدور نصف نهائي البطولة.


ترتيب الفريقين بالدوري السعودي
ويحتل فريق الهلال، صدارة جدول الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، حصدهم خلال 8 جولات من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في أخرى والهزيمة في مثلها.


ويتواجد فريق الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط من خلال 8 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وتلقى هزيمة في 6 مواجهات.


موعد والقنوات الناقلة لمباراة الفتح والهلال بدوري المحترفين
وتقام مباراة الفتح ضد الهلال، ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس 31 أكتوبر في تمام الساعة السابعة إلا عشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ومن المقرر أن تذاع مباراة الفتح ضد الهلال، عبر قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS 2، الناقل الحصري لمباريات وبطولات الدوري السعودي.


ويرغب الهلال بقيادة مدربه لوشيسكو، في تحقيق الفوز بعد الهزيمة التي مني بها الجولة الماضية على ملعبه ووسك جماهيره أمام النصر، في ديربي الرياض بهدفين مقابل هدف وحيد.

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