تفاصيل لقاء البطريرك يوسف العبسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين





التقى غبطة البطريرك يوسف العبسيّ الكليّ الطوبى، بطريرك الروم الملكيين للكاثوليك، أمس الأربعاء، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهنغاري، أوربان، وذلك في مقر رئاسة الحكومة الهنغارية بصحبة أصحاب الغبطة البطاركة أعضاء الوفد الكنسي المرافق له.وخلال اللقاء تحدث غبطته عن السؤال الرئيسي المطروح اليوم، وهو مستقبل منطقة الشرق الأوسط.وأوضح " العبسي"، أن المسيحي المشرقي لا يمكنه إلا أن يكون في خدمة مجتمعه من خلال المؤسسات الكنسيّة والشهادة للإيمان.وأكّد بطريرك الروم الملكيين للكاثوليك، أن واجب المسيحي اليوم أكثر من قبل محاربة الفكر الانعزالي والتشرذمي.وأشار غبطة البطريرك إلى أن كنيسة الروم الملكييّن الكاثوليك أخذت على عاتقها العمل على بناء أجيال جديدة متأصّلة في هويتها ومنفتحة على الآخر للإسهام ببناء الأوطان التي نحلم بها.