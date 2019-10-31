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الزمالك يفاجئ "كهربا" برسالة جديدة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
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محمود كهربا وطارق حامد
محمود كهربا وطارق حامد
السيد علي
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قال المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور، إن الباب مفتوح أمام محمود عبدالمنعم "كهربا" في حال رغبته بالعودة من للقلعة البيضاء.
 

وصرح أمير مرتضى عبر فضائية "القاهرة والناس":"الباب مفتوح أمام كهربا بكل تأكيد لو كانت لديه الرغبة في العودة للزمالك، لكن لم نتحدث معه كما تردد مؤخرا".



وتابع المشرف على الكرة بنادي الزمالك حديثه: "الأمر في يده بكل تأكيد، هو من رحل وترك النادي بتلك الطريقة ويرى أن لديه حق وعقده انتهى، وبالتالي هو من اختار طريقه".



ونوه أمير: "نحن نادي عريق ولا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، نمتلك قائمة من 30 لاعبا وقاعدة كبيرة من الناشئين، لن نضحي بالنادي من أجل كهربا".



وأنهي نجل رئيس الزمالك تصريحاته : "لن نذهب ونتحدث معه، لأن هذا سيعطي الفرصة لأي لاعب يريد أن يلوي ذراع النادي من أجل تعديل عقده".
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