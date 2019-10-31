ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوي

أقيمت اليوم 9 مباريات من بطولة الدوري الإيطالي، ضمن مباريات الجولة العاشرة، وستقام غدا مباراة واحدة في ختام مباريات الاسبوع من الكالتشيو بلقاء يجمع بين ميلان وسبال 1907.









رونالدو يقود يوفنتوس للفوز علي جنوي في الدقيقة الأخيرة

حقق يوفنتوس الفوز علي نظيره جنوي علي ملعبه اليانز ووسط جماهيره وتعادل بهدفين لكل فريق ، وتقدم اليوفي بهدف في الدقيقة 36 عن طريق المدافع بونوتشي ولكن تعادل جنوي عن طريق كريستيان كوامي في الدقيقة 40 وشهد اللقاء طرد لاعب الوسط لليوفنتوس أدريان رابيو، وفي الدقيقة الأخيرة سجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز من ركلة جزاء.









روما يفوز برباعيه علي أودينيزي

حقق فريق اى سي روما الفوز علي أودينيزي برباعيه دون رد سجلهم كل من زانيلو وسمولينج وجاستن كلويفرت وكولاروف، علي ملعب داسيا معقل اودينيزي.









وتعادل نابولي مع نظيره اتلانتا بهدفين لمثلهما، بينما حقق كالياري فوز علي بولونيا بثلاثيه لهدفين وحقق لاتسيو فوز كبير علي تورينو برباعيه دون رد وحقق فيورنتينا فوز صعب علي ساسولو بهدفين لهدف بينما تعادل سامبدوريا وليتشي إيجابيا بهدف لكل فريق.









ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس علي جنوى

يوفنتوس 26 نقطة

انتر ميلان 25 نقطة

أتلانتا 21 نقطة

روما 19 نقطة

لاتسيو 18 نقطة

نابولي 18 نقطة

كالياري 18 نقطة

فيورنتيا 15 نقطة

بارما 13 نقطة

بولونيا 12 نقطة

هيلاس فيرونا 12 نقطة

تورينو 11 نقاط

ميلان 10 نقاط

أودينيزي 10 نقاط

ساسولو 9 نقاط

ليتشي 9 نقاط

جنوى 8 نقاط

بريشيا 7 نقاط

سبال 1907 7 نقاط

سامبدوريا 5 نقاط



