مشاهد صادمة.. مشاجرة بالأسلحة بين طالبات مدرسة "الباحثة" في إمبابة (فيديو)

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدد من الطالبات على أبواب مدرسة "الباحثة" التجارية للثانوية بنات في منطقة إمبابة.





وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للمشاجرة، مؤكدا على أن المشاجرة كانت بالأسلحة البيضاء، وتجمهر عددًا من الطالبات بالمدرسة، مرتدين الزي المدرسي، هذا ولم يتسن التأكيد من صحة الفيديو أو الواقعة، ولم تصدر أي جهة رسمية بيانا حول الواقعة.





وقالت إحدى الصفحات المتداولة للفيديو:" هما بنتين اتخنقوا مع بعض والخناقة كبرت بس مش عارفين أيه سبب المشكلة، فالإتنين كلموا مامتهم، فدخلوهم على أساس يحلو الموضوع فجم اتخنقوا هما كمان وشباب تبعهم نطو من علي سور المدرسة ومعاهم سنج ومطاوي ومحدش كان عارف يخرج من المدرسة وبعدين البوليس جه خدهم".



