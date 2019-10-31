Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:56 ص
Advertisements
الاهلي
الاهلي
عمر محمد
Advertisements
استقر مسؤولو النادي الأهلي على التعاقد مع صخرة دفاع إنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.


وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط التعاقد مع صفقة دفاعية في الميركاتو الشتوي.


واقترب مسؤولو النادي الأهلي من التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي في يناير المقبل لتدعيم مركز خط الدفاع بعدما طلب فايلر من لجنة التخطيط ضم مدافع سوبر خاصة في ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية بدوري أبطال إفريقيا.


وتوصل الأهلي مع نادي إنبي على اتفاق بضم أسامة جلال مدافع فريق إنبي في الميركاتو الشتوي على أن تكون الصفقة لمدة 4 مواسم ونصف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميركاتو الشتوي صفقات الاهلي الاهلي الأهلي اخبار الاهلي أسامة جلال

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 7 ساعات

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ أقل من ساعة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

موضوعات متعلقة

الخطيب يكلف رينيه فايلر بمهمة خاصة.. وثلاثي الأهلي في خطر

ضربة قاضية للأهلي في المهاجم الإفريقي

مدرب الأهلي يختار الصفقة القادمة

غضب في الأهلي بسبب عدلي القيعي

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

أول طلبات مدرب الأهلي في الميركاتو الشتوي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status