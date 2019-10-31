الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

استقر مسؤولو النادي الأهلي على التعاقد مع صخرة دفاع إنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.









وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط التعاقد مع صفقة دفاعية في الميركاتو الشتوي.









واقترب مسؤولو النادي الأهلي من التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي في يناير المقبل لتدعيم مركز خط الدفاع بعدما طلب فايلر من لجنة التخطيط ضم مدافع سوبر خاصة في ارتباطات الفريق المحلية والإفريقية بدوري أبطال إفريقيا.









وتوصل الأهلي مع نادي إنبي على اتفاق بضم أسامة جلال مدافع فريق إنبي في الميركاتو الشتوي على أن تكون الصفقة لمدة 4 مواسم ونصف.



