موقف قوي لوزير النقل في واقعة تحرك قطار بدون قائد بشبين القناطر

كشف النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل واقعة تحرك قطار من دون سائق في شبين القناطر، قائلا إنه تلقى اتصالًا من وزير اللنقل، المهندس كامل الوزير، بالأمس، وأكد فيه تلبية طلبه بتكشيل لجنة من مكتبه تحت إشرافه شخصيًا للتحقيق في الواقعة، بعد نفي هيئة السكة الحديد لها.



وتقدم "بدر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بخالص التحية لوزير النقل، واللجنة التي ظلت تحقق في الواقعة لمدة 8 ساعات، اليوم، بكل شفافية وحيادية، مؤكدًا أن وزير النقل سعى بكل حرص وشفافية لإظهار الحقيقة، وهيئة السكك الحديدية كانت تحاول بكل الطرق التغطية على الواقعة عن طريق نفيها.



وأضاف أن وزير النقل يسعى لتقدم هذا البلد، وأن هيئة السكك الحديدية تسعى لتأخيره، ودفن رؤوسنا في الرمال

وكان يطالب منذ بداية الواقعة، موضحًا أن لجنة التحقيقات أثبتت الواقعة اليوم، وتعمل على كشف تفاصيلها وأسباب تحرك القطار، ومن المسئول عنه، وتحاسبه وتحاسب المتستر على الحادث.



وتابع: "وزير النقل عند حسن ظننا جميعًا، ورأيت نموذجا للتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ورأيت اليوم نموذجًا أفتحر به".



وكانت عرضت الإعلامية جيهان لبيب، خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مقطع فيديو يسجل لحظات تحرك قطار من دون سائق في شبين القناطر بالقليوبية.

