Advertisements
Advertisements
Advertisements

موقف قوي لوزير النقل في واقعة تحرك قطار بدون قائد بشبين القناطر

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
Advertisements
وزير النقل
وزير النقل
أمنية فوزي
Advertisements
كشف النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل واقعة تحرك قطار من دون سائق في شبين القناطر، قائلا إنه تلقى اتصالًا من وزير اللنقل، المهندس كامل الوزير، بالأمس، وأكد فيه تلبية طلبه بتكشيل لجنة من مكتبه تحت إشرافه شخصيًا للتحقيق في الواقعة، بعد نفي هيئة السكة الحديد لها.

وتقدم "بدر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، بخالص التحية لوزير النقل، واللجنة التي ظلت تحقق في الواقعة لمدة 8 ساعات، اليوم، بكل شفافية وحيادية، مؤكدًا أن وزير النقل سعى بكل حرص وشفافية لإظهار الحقيقة، وهيئة السكك الحديدية كانت تحاول بكل الطرق التغطية على الواقعة عن طريق نفيها.

وأضاف أن وزير النقل يسعى لتقدم هذا البلد، وأن هيئة السكك الحديدية تسعى لتأخيره، ودفن رؤوسنا في الرمال
وكان يطالب منذ بداية الواقعة، موضحًا أن لجنة التحقيقات أثبتت الواقعة اليوم، وتعمل على كشف تفاصيلها وأسباب تحرك القطار، ومن المسئول عنه، وتحاسبه وتحاسب المتستر على الحادث.

وتابع: "وزير النقل عند حسن ظننا جميعًا، ورأيت نموذجا للتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ورأيت اليوم نموذجًا أفتحر به".

وكانت عرضت الإعلامية جيهان لبيب، خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مقطع فيديو يسجل لحظات تحرك قطار من دون سائق في شبين القناطر بالقليوبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واقعة القطار قطار بدون قائد قطار بدون سائق تحرك قطار بدون سائق في شبين تحرك قطار بدون سائق تحرك قطار المهندس كامل الوزير اخيرة

أخبار تهمك

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يفتح الباب أمام عودة كهربا من جديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 16 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ نصف ساعة

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 12 ساعة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

08:40 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status