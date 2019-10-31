اتفاقية بين المقاصة وسبورتنج لشبونة من أجل "تطوير القطاع"





وأضاف ميدو عقب نهاية المباراة :"استفدنا جيدًا من اللقاء وفريق سيراميكا منظم جدًا من الناحية الدفاعية ويقوده جهاز فني محترم بقيادة هثيم شعبان وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".





وأشار :"كنا نتدرب في المباراة على تنويع الطريقة ونفذنا بشكل ليس جيدًا، والمباراة جيدة واللاعبون استفادوا منها".





وأتم حديثه :"فريق سيراميكا كليوباترا جيد للغاية ويملك مدير فني نظم فريقه بشكل مميز للغاية، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة وأن يقدموا مستوى مميز".





وزاد :"لا ننظر إلى النتيجة التي تحققت في المباراة ولكن ننظر إلى مدى استيعاب اللاعبين للطريقة التي نلعب بها بجوار حفاظ بعض اللاعبين الأخرين الذين لم يشاركوا في المباريات بالحفاظ على لياقتهم".





وتابع :"نعلم جيدًا أن المباريات الودية لا تكن مثل الرسمية، ومباراة اليوم بها العديد من المكاسب، وأهم المكسب هو أسلوب اللعب لسيراميكا كليوباترا والتحفظ الدفاعي من الممكن أن يحدث معنا عندما نواجه إحدى فرق الدوري الممتاز".

توصل مسئولو فريق مصر المقاصة مع مسؤولو فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي لاتفاق يهدف لتطوير قطاع ناشئي الفريق الفيومي.وكان الاتفاق الذي جمع الفريقين هو تطوير القطاع ووضع أليات لاكتشاف المواهب وادارتها، وفتح الباب امامها لقضاء فترة معايشة مع النادي البرتغاليمن ناحية أخرى أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بفريق سيراميكا كليوباترا، بعد المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.