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رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على جنوي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:48 ص
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رونالدو
رونالدو
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خطف فريق يوفنتوس الإيطالي انتصاراً ثميناً من فريق جنوي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الأيطالي لكرة القدم موسم 2019-2020.


ونجح رونالدو في الحصول على ركلة جزاء وسجلها في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد ثوان من إلغاء هدف آخر له بداعي التسلل، ليكسر يوفنتوس أخيرا مقاومة جنوى ويفوز 2-1 ويعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء.



وسقط رونالدو بعد إعاقة من أنطونيو سانابريا وأشار الحكم إلى علامة الجزاء رغم أن الاحتكاك كان بسيطاً، وأكد حكم الفيديو المساعد قراره في مراجعة سريعة.




وهز المهاجم البرتغالي، الذي شعر بالغضب من قرار حكم الفيديو المساعد قبلها بلحظات، الشباك من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.




ولعب جنوة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد حصول فرانشيسكو كاساتا على بطاقة حمراء قاسية بسبب جذب قميص باولو ديبالا.




ويملك يوفنتوس 26 نقطة من عشر مباريات ويتقدم بنقطة واحدة على إنتر ميلان الذي هزم بريشيا 2-1 الثلاثاء.
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