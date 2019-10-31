Advertisements
Advertisements
Advertisements

عميد آداب المنصورة: 1280 طالبا يتسابقون فى ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:47 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
Advertisements
صرح الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة، بتقدم 1280 طالب وطالبة للترشح فى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة في 18 كلية ما عدا كلية الفنون الجميلة لم يتقدم أحد، منهم 725 طالب و555 طالبة على مستوى جميع الكليات.

وفتحت الجامعة باب الترشح لخوض مارثون انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، بعد صدور قرار رسمي من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات للاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة.

وأشار عميد كلية الآداب إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من: الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، والطالبة مي مجدى الفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالب محمد المتولي عبد الشكور الفرقة الرابعة بكلية العلوم.

وأوضح أن الجدول الزمني لعملية الانتخابات يتضمن: الأربعاء 30 أكتوبر: فتح باب الترشح وتقديم الاستمارات، الأحد 3 نوفمبر: إعلان الكشوف المبدئية، وفي يوم الإثنين 4 نوفمبر: تلقى وفحص الطعون، الثلاثاء 5 نوفمبر: إعلان الكشوف النهائية، الأربعاء 6 نوفمبر: الدعاية الانتخابية.

وفي يوم الأحد 10 نوفمبر: عملية الانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

والاثنين 11 نوفمبر: انتخابات الإعادة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، والثلاثاء 12 نوفمبر: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، والأربعاء 13 نوفمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، والخميس 14 نوفمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 22 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ أقل من ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 7 ساعات

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status