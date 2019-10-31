عميد آداب المنصورة: 1280 طالبا يتسابقون فى ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

صرح الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة، بتقدم 1280 طالب وطالبة للترشح فى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة في 18 كلية ما عدا كلية الفنون الجميلة لم يتقدم أحد، منهم 725 طالب و555 طالبة على مستوى جميع الكليات.



وفتحت الجامعة باب الترشح لخوض مارثون انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة، بعد صدور قرار رسمي من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات للاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة.



وأشار عميد كلية الآداب إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من: الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، والطالبة مي مجدى الفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالب محمد المتولي عبد الشكور الفرقة الرابعة بكلية العلوم.



وأوضح أن الجدول الزمني لعملية الانتخابات يتضمن: الأربعاء 30 أكتوبر: فتح باب الترشح وتقديم الاستمارات، الأحد 3 نوفمبر: إعلان الكشوف المبدئية، وفي يوم الإثنين 4 نوفمبر: تلقى وفحص الطعون، الثلاثاء 5 نوفمبر: إعلان الكشوف النهائية، الأربعاء 6 نوفمبر: الدعاية الانتخابية.



وفي يوم الأحد 10 نوفمبر: عملية الانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء.



والاثنين 11 نوفمبر: انتخابات الإعادة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، والثلاثاء 12 نوفمبر: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، والأربعاء 13 نوفمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، والخميس 14 نوفمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.