فضيحة بمدرسة في الدقهلية.. نقل طالب لـ"فصل الساقطين" وإصابته بـ10 غرز (صور)

أصيب تلميذ بالصف الثاني الابتدائى بمدرسة ميت محسن الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، بجرح قطعى بالرأس إثر قذف زميل له بكرسى مما أدى لإصابته في غياب مدرسى ومشرفى الفصول والمدرسة.





أشارت نورا سعد والدة التلميذ، إن نجلها "محمد حمدي السعيد"، 8 سنوات، مستواه الدراسي ضعيف وقامت معلمة الرياضيات بنقله إلى فصل آخر، الثلاثاء، يسمى بـ "فصل الساقطين" عقابًا له على عدم حفظه جدول الضرب هو و7 تلاميذ آخرين، مشيرة إلى أن "هذا الفصل بلا معلمين منذ العام الدراسي الماضي عندما كان نجلها بالصف الثاني الابتدائي".





واستنكرت إصابة نجلها على يد زميله في غياب تام للمعلمين وهيئة الإشراف صباح اليوم دون أن تخطرها إدارة المدرسة، مؤكدة عودة شقيقه التوءم من المدرسة ولم يعد هو وأكد أخيه أنه أصيب ونقل إلى المستشفى.





أضافت والدة التلميذ: "هرعت إلى المستشفى ووجدته غارق في دمائه وخضع إلى خياطة للجرح في مقدمة رأسه نحو 10 غرز".





وأكدت والدة التلميذ أنها لن تترك حق نجلها وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المدرسة، مشيرة إلى تحدثها مع مديرة المدرسة عن "فصل الساقطين" وأنه بلا إشراف أو معلمين لمتابعة الأطفال وتقوية مستواهم الدراسية وفوجئت بنجلها مصابا في اليوم التالى.





وأكد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم تلقيه أي شكوى، واعدًا بإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية والتحقيق.



