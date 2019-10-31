انتهت اليوم الأربعاء 30 أكتوبر خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





أهم مباريات اليوم بالدوري الإسباني

وتعتبر أهم مباريات اليوم من منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني هي مباراة فالنسيا وإشبيلية ومباراة ريال مدريد وليجانيس.









نتائج مباريات اليوم من الدوري الإسباني

فالنسيا × إشبيلية

وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ريال سوسييداد × ليفانتي

فيما انتهت هذه المباراة بفوز ليفانتي بهدفين مقابل هدف.

أتلتيك بلباو × إسبانيول

كما انتهت هذه المباراة بفوز أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ريال بيتيس × سيلتا فيجو

انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ريال مدريد × ليجانيس

واستطاع نادي ريال مدريد أن يفوز في هذه المباراة برباعية نظيفة.









جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم

1- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 7 أهداف

2- كريم بنزيما لاعب ريال مدريد: 7 أهداف

3- لورين مورون لاعب ريال بيتيس: 7 أهداف

4- لويس سواريز لاعب برشلونة: 7 أهداف

5- دانييل باريخو لاعب فالنسيا: 5 أهداف

6- توكو إكامبي لاعب فياريال: 5 أهداف

7- لوكاس بيريز لاعب ألافيس: 5 أهداف

8- ويليان خوسي لاعب ريال سوسييداد: 5 أهداف

9- أنطوان جريزمان لاعب برشلونة: 4 أهداف

10- خامي ماتا لاعب خيتافي: 4 أهداف



