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مبادرة "نور حياة": فحص 30 ألف تلميذ وتسليم 4 آلاف نظارة بالدقهلية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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صرح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور حياة" تم فحص 29 الف و586 من تلاميذ المدارس بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى إن المبادرة تم تنفيذها في الأول من يوليو الماضي بتسيير 10 قوافل مدة كل واحدة يومين بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة، بالاضافة إلى قافلة بمركز شباب الدراكسه بمنية النصر وتم فيها فحص 10 الاف حالة، واجراء 400 عملية، وتسليم 2000 نظارة طبية، وصرف علاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار لـ300.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المحور الثاني من المبادرة بدأ في الفترة من 7 حتى 27 أكتوبر الجاري بإدارة منية النصر التعليمية، وتم فيها فحص 19 الف و586 تلميذ وتسليم 2079 نظارة، وأوضح أن الدقهلية تعد الأولى بين المحافظات المنفذة للمبادرة من حيث عدد التلاميذ الذين تم فحصهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، إنه تم تنفيذ هذه القوافل بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر ومديريتي الصحة والتعليم.

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