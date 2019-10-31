جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على لبجانيس

انتهت اليوم الأربعاء 30 أكتوبر خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









أهم مباريات اليوم بالدوري الإسباني

وتعتبر أهم مباريات اليوم من منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني هي مباراة فالنسيا وإشبيلية ومباراة ريال مدريد وليجانيس.









نتائج مباريات اليوم من الدوري الإسباني

فالنسيا × إشبيلية

وانتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ريال سوسييداد × ليفانتي

فيما انتهت هذه المباراة بفوز ليفانتي بهدفين مقابل هدف.

أتلتيك بلباو × إسبانيول

كما انتهت هذه المباراة بفوز أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ريال بيتيس × سيلتا فيجو

انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ريال مدريد × ليجانيس

واستطاع نادي ريال مدريد أن يفوز في هذه المباراة برباعية نظيفة.









ترتيب الدوري الإسباني عقب مباريات اليوم

1- برشلونة 22 نقطة

2- ريال مدريد 21 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 20 نقطة

4- غرناطه 20 نقطة

5- إشبيلية 20 نقطة

6- ريال سوسييداد 19 نقطة

7- فياريال 17 نقطة

8- أتلتيك بلباو 16 نقطة

9- بلد الوليد 14 نقطة

10- أوساسونا 14 نقطة

11- ليفانتي 14 نقطة

12- فالنسيا 14 نقطة

13- خيتافي 13 نقطة

14- ألافيس 12 نقطة

15- ريال بيتيس 12 نقطة

16- مايوركا 10 نقاط

17- إيبار 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 9 نقاط

19- إسبانيول 8 نقاط

20- ليجانيس 5 نقاط



