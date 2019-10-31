أهداف مباراة - دورتموند 2 × 1 مونشنجلادباخ | كأس ألمانيا

نجي فريق بوروسيا دورتموند من توديع كأس ألمانيا مبكرًا على يد بوروسيا مونشنجلادباخ، بعدما قلب تأخره إلي فوز بهدفين مقابل هدف على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدور الثاني من المسابقة.



