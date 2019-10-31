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أهداف مباراة - دورتموند 2 × 1 مونشنجلادباخ | كأس ألمانيا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:29 ص
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لقطة هدف الفوز
لقطة هدف الفوز
محمد مرعي
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نجي فريق بوروسيا دورتموند من توديع كأس ألمانيا مبكرًا على يد بوروسيا مونشنجلادباخ، بعدما قلب تأخره إلي فوز بهدفين مقابل هدف على ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدور الثاني من المسابقة.

تقدم مونشنجلادباخ بهدف عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 71، لينجح بعدها جوليان براندت في تسجيل هدفين متتاليين لدورتموند في الدقيقتين 77 و80، ليتأهل أسود الفيستيفال لدور الـ16.


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