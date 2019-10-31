تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)





أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن بداية أعمال تقييم للمجموعة التاسعة بمقر المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية من مدربي ومتدربي إيبارشية شبرا الخيمة في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.شارك في المجموعة الثامنة ٤ مدربين و٥٢ متدربا، وبانتهاء تقييم المجموعة الثامنة يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ١٢٨ مدربًا و١٨١٢ متدربًا حتي الآن.ومن المنتظر أن تستمر أعمال لجان التقييم بعدد من الإيبارشيات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني الشهر المقبل.وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.كما أقيمت يوم السبت الماضي بكنيسة القديس الأنبا شنوده بالغردقة (مقر مطرانية البحر الأحمر) أعمال تقييم المجموعة الثامنة من مدربي ومتدربي إيبارشية البحر الأحمر في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.شارك في المجموعة الثامنة ٩ مدربين و٢٠٠ متدرب قدموا ٨ ورش تدريبية، وشهد نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية جانبًا من فعاليات التدريب وألقى كلمة قصيرة أكد خلالها على أهمية التعليم انطلاقًا المبدأ الكنسي "امحُ الذنب بالتعليم".وبانتهاء تقييم المجموعة الثامنة يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ١٢٤ مدربًا و١٧٦٠ متدربًا حتي الآن،ومن المنتظر أن تستمر أعمال لجان التقييم بعدد من الإيبارشيات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. حيث من المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني الشهر المقبل.