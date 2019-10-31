Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ماريان ناجى
Advertisements
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن بداية أعمال تقييم للمجموعة التاسعة بمقر المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية من مدربي ومتدربي إيبارشية شبرا الخيمة في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.

شارك في المجموعة الثامنة ٤ مدربين و٥٢ متدربا، وبانتهاء تقييم المجموعة الثامنة يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ١٢٨ مدربًا و١٨١٢ متدربًا حتي الآن.

ومن المنتظر أن تستمر أعمال لجان التقييم بعدد من الإيبارشيات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني الشهر المقبل.

وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسي.

كما أقيمت يوم السبت الماضي بكنيسة القديس الأنبا شنوده بالغردقة (مقر مطرانية البحر الأحمر) أعمال تقييم المجموعة الثامنة من مدربي ومتدربي إيبارشية البحر الأحمر في مشروع ١٠٠٠ معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.

شارك في المجموعة الثامنة ٩ مدربين و٢٠٠ متدرب قدموا ٨ ورش تدريبية، وشهد نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية جانبًا من فعاليات التدريب وألقى كلمة قصيرة أكد خلالها على أهمية التعليم انطلاقًا المبدأ الكنسي "امحُ الذنب بالتعليم".

وبانتهاء تقييم المجموعة الثامنة يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى ١٢٤ مدربًا و١٧٦٠ متدربًا حتي الآن،ومن المنتظر أن تستمر أعمال لجان التقييم بعدد من الإيبارشيات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. حيث من المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني الشهر المقبل.

تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
تفاصيل جديدة عن برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشاط الكنيسة تدريب شباب الكنيسة البابا تواضروس اخبار الكنيسة إلقاء شابين

أخبار تهمك

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 3 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 7 ساعات

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ حوالي 4 ساعات

كول لايف LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدزnow

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 7 ساعات

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

موضوعات متعلقة

الكنيسة تكشف للفجر تطورات برنامج التعليم الكنسى للبابا تواضروس

تفاصيل جديدة في برنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي (صور)

مطرانية طهطا تستضيف ثالث مجموعات "١٠٠٠ معلم كنسي" (صور)

"كنيستي روح وحياة".. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية (صور)

٢٣٩ متدرب ببرنامج البابا تواضروس لتطوير التعليم الكنسي ببورسعيد

٧٠ متدربا بإيبارشيتي السويس وعين شمس ضمن برنامج البابا تواضروس للتعليم الكنسى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status