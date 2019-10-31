طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والارصاد تحذر السائقين: هذا ما سيحدث

تستمر حالة الجو والارصاد، فى الاستقرار اليوم الخميس، بحيث يسود طقس معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.





وتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا المناطق الشمالية ، تكون كثيفة على بعض المناطق ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالي البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





تحذيرات الارصاد:





حذرت التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر لمدة 72 ساعة، موضحًا أن هدوء الرياح وانخفاض درجات الحرارة الصغرى، وكميات الرطوبة المتزايدة ادت لزيادة كثافة الشبورة على بعض الطرق.





وأضافت الهيئة، الأربعاء، أن حالة الاستقرار في الاحوال الجوية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مناشدًة قائدي المركبات بالحرص أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية على بعض الطرق نتيجة وجود الشبورة المائية الكثيفة.





وطالب مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، بارتداء الملابس الخريفية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أن حالة البحر المتوسطة معتدلة تمامًا وتسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية، بينما هناك نشاط محدود للرياح على جنوب سيناء قد يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم وحالة الطقس:





الصغرى العظمى

القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 26

دمنهور 17 25

الإسكندرية 16 24

بلطيم 16 24

مطروح 16 26

السلوم 17 25

سيوة 21 27

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 25

الإسماعيلية 16 26

السويس 17 26

العريش 18 25

رفح 17 24

رأس سدر 18 30

نخل 11 25

نويبع 20 29

طابا 18 25

كاترين 08 24

الطور 17 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 20 30

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 18 27

أسيوط 14 28

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 15 30

أسوان 16 31

أبو سمبل 17 31

الوادي الجديد 18 31

شلاتين 23 31

أبو رماد 23 30

حلايب 25 28

رأس حدربة 24 28



