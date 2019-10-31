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أهداف مباراة - تشيلسي 1 × 2 مانشستر يونايتد | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:19 ص
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تشيلسي ومانشستر يونايتد
تشيلسي ومانشستر يونايتد
محمد مرعي
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هزم فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل ماركوس راشفورد هدفين فريق مانشستر يونايتد في اللقاء عن طريق ركلة جزاء وضربة حرة في الشوط الثاني، بينما كان هدف تشيلسي الوحيد عن طريق البلجيكي باتشواي.

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