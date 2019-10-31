أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31/10/2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس





ارتفعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس، بشكل هامشي أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات بالبنوك المصرية مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بقوته ليصبح التغير في أسعار الصرف محدودة جدًا، فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا.





أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الخميس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0900 جنيهًا للشراء 16.1900 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8615 جنيهًا للشراء 17.9790 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في مصر جنيه إسترليني 20.7368 جنيهًا للشراء 20.8592 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم الخميس في مصر فرنك سويسري 16.1839 جنيهًا للشراء 16.2910 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 100 ين ياباني 14.7710 جنيهًا للشراء 14.8641 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الخميس دينار كويتي 52.9642 جنيهًا للشراء 53.3109 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس درهم اماراتى 4.3806 جنيهًا للشراء 4.4082 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الالخميس اليوان الصيني 2.2801 جنيهًا للشراء 2.2946 جنيهًا للبيع .

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر



العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0900 16.1900 يورو 17.8615 17.9790 جنيه إسترليني 20.7368 20.8592 فرنك سويسري 16.1839 16.2910 100 ين ياباني 14.7710 14.8641 ريال سعودي 4.2902 4.3171 دينار كويتي 52.9642 53.3109 درهم اماراتي 4.3806 4.4082 اليوان الصيني 2.2801 2.2946







