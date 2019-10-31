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أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 31/10/2019

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس، بشكل هامشي أمام الجنيه المصري فى مستهل التعاملات بالبنوك المصرية مع احتفاظ سعر الجنيه المصري بقوته ليصبح التغير في أسعار الصرف محدودة جدًا، فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الخميس

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الخميس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0900 جنيهًا للشراء 16.1900 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8615 جنيهًا للشراء 17.9790 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في مصر
جنيه إسترليني 20.7368 جنيهًا للشراء 20.8592 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم الخميس في مصر
فرنك سويسري 16.1839 جنيهًا للشراء 16.2910 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
100 ين ياباني 14.7710 جنيهًا للشراء 14.8641 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس
ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الخميس
دينار كويتي 52.9642 جنيهًا للشراء 53.3109 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس
درهم اماراتى 4.3806 جنيهًا للشراء 4.4082 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الالخميس
اليوان الصيني 2.2801 جنيهًا للشراء 2.2946 جنيهًا للبيع .

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0900

16.1900

يورو

17.8615

17.9790

جنيه إسترليني

20.7368

20.8592

فرنك سويسري

16.1839

16.2910

100 ين ياباني

14.7710

14.8641

ريال سعودي

4.2902

4.3171

دينار كويتي

52.9642

53.3109

درهم اماراتي

4.3806

4.4082

اليوان الصيني

2.2801

2.2946


أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس عالميًا
تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة عند 1.1184 دولار، فيما استقر أمام الين ليصل إلى 108.84 ين .

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.2905 دولار، وتراجعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.9895 فرنك .

وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.2 بالمائة عند 97.495 .
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الكلمات المفتاحية

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