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مملكة بين مصر والسودان.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن "البدون": من يمولهم؟

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:07 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حقيقة ما تردد عن إقامة مملكة جديدة جنوب حدود مصر لتكون مأوى لـ"البدون" أي من ليس لديهم جنسية، أو من سقطت جنسياتهم، موضحًا أن هناك محاولات لإقامة مملكة يتردد أنها ستكون مأوى لـ"البدون" ومن سقطت جنسياتهم، مشيرًا إلى أنها مازالت أرض صحراء، وهي جنوب حدود مصر.

وعرض "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، خريطة توضح المكان المزعوم الذي جاء بعنوان "مملكة الجبل الأصفر" بالإضافة إلى شعارها، لافتًا إلى أن هذه المنطقة ليست تابعة لأي دولة؛ ولذلك سميت الأرض المباحة.

وأضاف أن هذه المملكة المزعومة أرسلت لعدة دول للاعتراف بها، متابعًا: "‘حدى السيدات قالت إنها وزيرة الحكومة للمملكة المزعومة والملك المزعوم الشيخ عبدالإله بن عبدالله - وفقا لحديثها- سيفتتح مشروعات!"، متسائلًا: "من يساعد هؤلاء؟ ومن يمولهم لتكون دولة بين مصر والسودان؟ ومن هو الشيخ؟".

وأشار إلى أن هؤلاء لديهم خطة تسمى 2040، وفقا لها سيكون ساكن في قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 2600 كيلو مترا أى أكبر من مساحة قطر حوالي 20 مليون شخص، مشيرا إلى أنهم تلقوا 17 ألف طلب حتى الأن من دول عربية.
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