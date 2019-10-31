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الوزراء: البدء في تحويل نظام الري في يناير 2020

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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متحدث مجلس الوزراء
متحدث مجلس الوزراء
أمنية فوزي
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل تحويل نظام الري إلى الحديث، موضحًا أنه سيتم البدء في تحويل نظام الري في يناير 2020، وسيتم تقسيمها إلى 3 مراحل، وأنه سيتم الانتهاء من كل نظم الري إلى نظم الري الحديثة خلال عشر سنوات.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المرحلة الأولى لمدة عامين وتستهدف الأراضي حديثة الاستصلاح، والمرحلة الثانية لمدة عامين وتستهدف الحدائق والبساتين، والمرحلة الثالثة مدتها 6 سنوات، والتي ستشمل كل الأراضي الحقلية في الوادي والدلتا.

وأضاف أنهم سيعطوا الفلاحين قروضًا ميسرة للمساعدة في الانتقال لوسائل الري الحديثة، أو ستقوم الحكومة بإنشاء شركة متخصصة للمساعدة في الانتقال لوسائل الري الحديثى، وأنه سيتم تخيير الفلاحين بين الحصول على قرض لاستخدام نظام الري الحديث، أو ترك الأمر للحكومة.

وأوضح أن نظام الري الحديث يعمل على؛ زيادة الإنتاج تتراوح ما بين من 30% إلى 50% بعد تحويل نظام الري، وتوفير الأسمدة، وزيادة جودة المحاصيل.

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