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كأس الرابطة الإنجليزية.. ركلات الترجيح تحسم تأهل ليفربول على حساب أرسنال بعد مهرجان أهداف

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:59 م
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق أرسنال عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 5-5 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.


وسجل اوريجي هدفين لفريق ليفربول في المباراة، بينما أحرز كل من ميلنر وتشامبلرين هدفا وحيدا وجاء الهدف المتبقي عن طريق موستافي مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه.


بينما أحرز مارتينيلي هدفين لصالح فريق أرسنال، وسجل ويلوك هدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وجاء الهدف الرابع عن طريق متليند نيلس، والهدف الوحيد المتبقي عن طريق توريرا.


وتأهل فريق ليفربول إلى دور الربع نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية منتظرا قرعة هذا الدور صباح يوم الخميس.


وغاب معظم اللاعبين الأساسيين عن فريق ليفربول خلال المباراة من أجل اراحتهم لمباراة فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجولة المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

ليفربول كأس الرابطة الريدز ارسنال

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