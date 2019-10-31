أسعار الدولار اليوم الخميس 31/10/2019.. والعملة الأمريكية تلتقط الأنفاس بعد التراجعات الأخيرة





اسعار الدولار اليوم





التقطت أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الخميس، أنفاسها بعد سلسلة التراجعات الأخيرة ، ليسجل ارتفاع قرش واحد فى بعض البنوك الخاصة مع إستقراره في البنوك الحكومية، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.













تراجعات أسعار الدولار خلال شهر أكتوبر





خسرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري نسبة 2.5 % خلال شهر أكتوبر الجاري ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.









سعر الدولار مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، في البنك التجاري الدولي 16.07 جنيهًا للشراء، و16.17 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع.





ارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.11 جنيهًا للشراء واستقر سعر البيع ليسجل 16.20 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.





اسعار الدولار فى البنوك





البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 16.0859 16.2076 سعر الدولار في بنك مصر 16.09 16.19 سعر الدولار في البنك الأهلي 16.09 16.19 سعر الدولار في بنك القاهرة 16.09 16.19 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.08 16.18 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.09 16.19 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16٫11 16.20 سعرالدولار في بنك عودة 16.10 16.20

أسعار الدولار عالميًا: