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نشرة حوادث "الفجر".. انهيار منزل بالدرب الأحمر.. وحبس ديلر بـ 5 طرب حشيش

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:49 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

انهيار منزل بالدرب الأحمر.. والحماية المدنية تنجح في إنقاذ فتاة من تحت الأنقاض

تلقت شرطة النجدة، بلاغا، بانهيار العقار رقم 9 في الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر والمكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه اسرة واحدة. 


أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 5 طرب من مخدر حشيش بمنطقة إمبابة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف. 


جرى فريق من النيابة، معاينة تصويرية لمكان حادث طعن سائق أتوبيس على يد سائق توكتوك بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور، والذي مثّل جريمته واعترف بها تفصيليا، وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة العامة بحبس المتهم وأسندت له تهمة القتل العمد. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حرام عليك مبعناش بجنيه".. القصة الكاملة لضحية كمسري قطار طنطا.. ووالدته: "قالي وحشتيني"

بشنطة من الميداليات والسعي وراء لقمة العيش والرزق الحلال، صعد شابان في العقد الثالث من عمرهما على متن قطار متجه من الإسكندرية لأسوان، ظنا منهما بأن هناك رزقا ينتظرهما ولكنهما تفاجئا بـ"الكومساري" يتفقد تذاكر الركاب، وعند طلبه لهما بإظهار تذكرتهما أخبروا بأنهما لا يمتلكان أي تذاكر، فأخبرهما بأنهما لابد لهما من دفع ثمن التذكرة وقدرها 70 جنيها للفرد، بالإضافة لمبلغ الغرامة 30 جنيها.

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