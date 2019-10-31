أسعار الذهب اليوم الخميس 31/10/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي بعد 3 أيام من التراجع





اسعار الذهب اليوم





تعافت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد 3 أيام للتراجع فقد بها نحو 8 جنيهات للجرام، ليصعد سعر جرام الذهب خلال التعاملات بنحو 4 جنيهات وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 579.64 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 679.64 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 776.71 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,403 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 579.64 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 679.64 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 776.71 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,403 جنيه.









اسعار الذهب الأن



