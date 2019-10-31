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أسعار الذهب اليوم الخميس 31/10/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي بعد 3 أيام من التراجع

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

تعافت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد 3 أيام للتراجع فقد بها نحو 8 جنيهات للجرام، ليصعد سعر جرام الذهب خلال التعاملات بنحو 4 جنيهات وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل    579.64 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 679.64 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 776.71 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,403 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   579.64 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر679.64 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر  776.71  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,403 جنيه.


اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

765 إلى 767

عيار 22 

696 إلى 703

عيار 21

669 إلى 671

عيار 18

573 إلى 575

عيار 14

446 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.778 إلى 23.849

الجنيه الذهب

5,352 إلى 5,368

الكيلو

764.571 إلى 766.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 776.71جنيه      

 48.12$

سعر الذهب عيار 22

 711.99جنيه

 44.11$

اسعار الذهب عيار 21

679.64جنيه       

42.11$

اسعار الذهب عيار 18

 579.64جنيه

36.09$

سعر الذهب عيار 14

453.08جنيه

28.07$

سعر الذهب عيار 12

388.36جنيه

24.06 $

سعر الذهب عيار 9

291.27جنيه

18.04 $

اسعار أوقية الذهب

24,156 جنيه

1,497 $

اسعار جنيه الذهب

5,437 جنيه

336.84 $

اسعار كيلو الذهب

776,713 جنيه

48,119 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

27 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

26 أكتوبر

780.88

683.29

585.67

455.52

390.44

25 أكتوبر

781.17

683.54

585.89

455.69

390.59

24 أكتوبر

780.46

682.92

585.36

455.27

390.23

23 أكتوبر

777.13

680.01

582.86

453.33

388.57

22 أكتوبر

775.31

581.49

582.86

452.27

387.66

 

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، لأول مرة خلال الأسبوع الجاري بعد سلسلة تراجعات سجلت خلالها أدني مستوي أسبوعي بنهاية جلسة الأمس.

وسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاع بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولارات عند 1496.70 دولار للأوقية.

وسجل سعر التسليم الفوري للذهب صعد بنحو 0.4 بالمائة عند 1494.10 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.679.

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