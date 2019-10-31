أسعار الذهب اليوم الخميس 31/10/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي بعد 3 أيام من التراجع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
765 إلى 767
|
عيار 22
|
696 إلى 703
|
عيار 21
|
669 إلى 671
|
عيار 18
|
573 إلى 575
|
عيار 14
|
446 إلى 447
|
عيار 12
|
382 إلى 383
|
الاونصة
|
23.778 إلى 23.849
|
الجنيه الذهب
|
5,352 إلى 5,368
|
الكيلو
|
764.571 إلى 766.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
776.71جنيه
|
48.12$
|
سعر الذهب عيار 22
|
711.99جنيه
|
44.11$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
679.64جنيه
|
42.11$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
579.64جنيه
|
36.09$
|
سعر الذهب عيار 14
|
453.08جنيه
|
28.07$
|
سعر الذهب عيار 12
|
388.36جنيه
|
24.06 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
291.27جنيه
|
18.04 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,156 جنيه
|
1,497 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,437 جنيه
|
336.84 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
776,713 جنيه
|
48,119 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
25 أكتوبر
|
781.17
|
683.54
|
585.89
|
455.69
|
390.59
|
24 أكتوبر
|
780.46
|
682.92
|
585.36
|
455.27
|
390.23
|
23 أكتوبر
|
777.13
|
680.01
|
582.86
|
453.33
|
388.57
|
22 أكتوبر
|
775.31
|
581.49
|
582.86
|
452.27
|
387.66
أسعار الذهب عالميًا:
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، لأول مرة خلال الأسبوع الجاري بعد سلسلة تراجعات سجلت خلالها أدني مستوي أسبوعي بنهاية جلسة الأمس.
وسجل سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاع بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 6 دولارات عند 1496.70 دولار للأوقية.
وسجل سعر التسليم الفوري للذهب صعد بنحو 0.4 بالمائة عند 1494.10 دولار للأوقية، بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.679.