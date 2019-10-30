ركلات الجزاء ترجح كفة الريدز.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد آرسنال 5-5 في كأس كاراباو (فيديو)

تغلب فريق آرسنال على مضيفه ليفربول بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وسجل شكودران مصطفي الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق الخطأ بهدف في مرماه بالدقيقة 6 بداية اللقاء، وتعادل لوكاس توريرا لآرسنال في الدقيقة 19، وأضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثاني والثالث للجانرز في الدقائق 26 و 36، وقلص جيمس ميلنر النتيجة بإحراز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.





وفي الشوط الثاني، عاد آرسنال لتسجيل الهدف الرابع عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس في الدقيقة 54، وسجل أليكس أوكسليد-تشامبرلين الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 58، وتعادل ديفوك أوريجي للريدز بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 62، بينما أحرز جوزيف ويلوك الهدف الخامس للجانرز في الدقيقة 70، ليعود ديفوك أوريجي من جديد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي مباراة ليفربول ضد آرسنال بنتيجة 5/5.





وحسمت ركلات الترجيح مباراة ليفربول ضد آرسنال بفوز الريدز بنتيجة 4/5، حيث تمكن ليفربول من تسجيل جميع ضرباته الترجيحية بنجاح، بينما أهدر آرسنال ركلة جزاء، ليفوز الريدز بالمباراة.





تشكيل مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية:-





وبدء ليفربول ماراته أمام آرسنال بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: كيلير. خط الدفاع: جوردان ويليامز - جو جوميز - فان دى بيرج - جيمس ميلنر. خط الوسط: نابي كيتا - أدم لالانا - أليكس أوكسليد تشامبرلين. خط الهجوم: ديفوك أوريجي - ريان بروستر - هارفي إليوت.





وبدء آرسنال ماراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سيجاد كولاسيناك - سوكراتيس - دافيد لويز - هيكتور بيليرين.

خط الوسط: ماتيو الجندوزي - لوكاس توريرا - داني سيبايوس - بيبي.

خط الهجوم: بيير أوباميانج - ألكسندر لاكازيت.





شاهد.. ملخص مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية:-



