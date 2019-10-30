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نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:26 م
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نتيجة مباراة ليفربول وارسنال
نتيجة مباراة ليفربول وارسنال
الفجر الرياضي
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نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز ثمين بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب أنفيلد، في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2019-2020، بعدما انتهى اللقاء 5-5، في مباراة شهدت متعة وإثارة كروية كبيرة.

نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

البداية كانت عن طريق موستافي مدافع أرسنال الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح ليفربول التقدم، قبل أن ينتفض الأرسنال ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق توريرا هدف ومارتينيلي هدفين، ثم قلص ميلنر النتيجة بركلة جزاء لتصبح النتيجة 3-2 وينتهي الشوط الأول.
نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

وفي الشوط الثاني اشتعل اللقاء وسجل نيليس الهدف الرابع لأرسنال قبل أن ينجح ليفربول في معادلة النتيجة بثنائية عن طريق تشامبرلين وأوريجي.
نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

وعاد أرسنال للتقدم عن طريق ويلوك قبل أن يحرز أوريجي هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 5-5 في قمة مثيرة.
نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

وفي ركلات الترجيح نجح فريق ليفربول في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 5-4

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نتيجة مباراة ليفربول وارسنال

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